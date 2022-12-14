Португальский журналист: «Спартак» и «Локомотив» претендуют на Милсона"

«Спартак» и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Нижнего Новгорода» Милсона, сообщает португальский журналист Педру Сепулведа на своей странице в Twitter.

За «Нижний Новгород» футболист выступает с февраля 2022 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

В этом сезоне Милсон провел за клуб 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.