Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:53

Источник: Лантратов близок к переходу в «Локомотив»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, несмотря на действующее соглашение с подмосковным клубом до лета 2025 года, голкипер может перейти в составе железнодорожников бесплатно. Как утверждает журналист, «Химки» могут расстаться с Лантратовым для разгрузки платежной ведомости.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за клуб 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял три матча на ноль.

Ранее «СЭ» сообщал, что ряд ведущих футболистов «Химок» намерен покинуть подмосковный клуб из-за финансовых разногласий с руководством.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
Комбат из бригады «черных запорожцев» ВСУ уничтожен под Авдеевкой
Комбат ВСУ остался инвалидом после боя под Артемовском
В Совфеде предупредили о последствиях передачи Киеву ЗРК Patriot
Эксперт назвал возможную причину «исчезновения» Украины из Twitter
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику сборной Ирана Голами
Ари считает, что Акинфеев мог бы заиграть в «МЮ», «Реале» или «ПСЖ»
«Если бы был шанс, вернулся бы в «Динамо»! Вальбуэна — о ЧМ, общении с Черчесовым и России
Агент Малкома и Клаудиньо: «Они никуда не собираются уходить из «Зенита»! Хотят принести вторую звезду клубу»
Бистрович: «Ловрен любит Россию и Питер. Ему будет лучше остаться в «Зените»
Бистрович: «Сериа А не космос. В Италии играют только на результат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Костанцы: «На данный момент не думаем о переходе»

Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику сборной Ирана Голами
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости