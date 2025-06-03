«Пари НН» сделал заявление об исключении клуба из РПЛ: «Процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги»

В «Пари НН» прокомментировали исключение клуба из РПЛ.

«Данная процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги года. Решение о финальном составе участников на следующий сезон будет принято позднее. Ожидайте официальной информации», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).

Занявшие 12-е место в РПЛ «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.