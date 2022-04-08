Грулев рассказал о настрое «Динамо» на матч против «Нижнего Новгорода»

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о настроении команды перед выездным матчем с «Нижним Новгородом», который пройдет в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы анализировали и смотрели игры «Нижнего Новгорода». Это хорошая команда, которая очень здорово обороняется и мало пропускает. Надо делать выводы из прошедшей встречи и находить ключи к их обороне, — цитирует Грулева сайт «Динамо».

— С «Нижним» в этом сезоне сыграли два матча — в первом круге проиграли, а в Кубке выиграли. Почему эти игры получились такими разными?

— В первом матче по-особому игра сложилась не в нашу пользу, просто был не наш день. Во втором мы проявили свои лучшие качества. Сейчас нужно так же действовать, исходить из нашей игры, и тогда все получится.

— Что думаете о сопернике, за которого вы даже выступали на правах аренды?

— Да, я был там в аренде, когда они выступали в ФНЛ. Нескольких ребят я даже застал. Думаю, пообщаемся с ними, с персоналом. Хоть я там провел и немного времени, все равно я с большой теплотой туда возвращаюсь.