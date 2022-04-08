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Сегодня, 19:52

Грулев рассказал о настрое «Динамо» на матч против «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о настроении команды перед выездным матчем с «Нижним Новгородом», который пройдет в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы анализировали и смотрели игры «Нижнего Новгорода». Это хорошая команда, которая очень здорово обороняется и мало пропускает. Надо делать выводы из прошедшей встречи и находить ключи к их обороне, — цитирует Грулева сайт «Динамо».

— С «Нижним» в этом сезоне сыграли два матча — в первом круге проиграли, а в Кубке выиграли. Почему эти игры получились такими разными?

— В первом матче по-особому игра сложилась не в нашу пользу, просто был не наш день. Во втором мы проявили свои лучшие качества. Сейчас нужно так же действовать, исходить из нашей игры, и тогда все получится.

— Что думаете о сопернике, за которого вы даже выступали на правах аренды?

— Да, я был там в аренде, когда они выступали в ФНЛ. Нескольких ребят я даже застал. Думаю, пообщаемся с ними, с персоналом. Хоть я там провел и немного времени, все равно я с большой теплотой туда возвращаюсь.

Источник: https://fcdm.ru/news/viaceslav-grulev-nuzno-isxodit-iz-svoei-igry-i-togda-vse-polucitsia

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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