Источник: клубы РПЛ недовольны решением РФС принять регламент Кубка на четыре сезона

На сегодняшнем заседании правления РПЛ был поднят вопрос о возможном созыве общего собрания членов лиги в связи с принятием регламента Кубка России, утверждает «РБ Спорт». Дата проведения собрания пока не определена.

Сообщается, что недовольство новым регламентом Кубка вызвано решением бюро исполкома РФС принять документ сразу на четыре года. Кроме того, несмотря на переподписание соглашения с титульным спонсором на улучшенных условиях, премиальные за участие в матчах турнира и за достижение определенных результатов не изменились по сравнению с прошлым розыгрышем.

Действующий формат Кубка России с разделением команд на Путь РПЛ и Путь регионов существует с сезона-2022/23.