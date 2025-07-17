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17 июля 2025, 18:22

Агент Гайча: «Если за 10 игр в ЦСКА он не забьет 5 голов, то вы можете говорить мне все, что хотите»

Микеле Антонов
Корреспондент
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, ответил «СЭ» на вопрос, останется ли форвард в московском клубе.

16 июля «СЭ» сообщал, что «Крылья Советов» проявляют интерес к 26-летнему аргентинцу.

«Приоритет Адольфо — играть в ЦСКА. Если вы оцените его статистику, то на дистанции она очень положительная. Если у него будет возможность проявить себя в таком клубе, как ЦСКА, я не сомневаюсь, что он станет отличным нападающим.

Ему нужно провести всего 10 матчей в старте. Если за 10 игр в ЦСКА он не забьет 5 голов, то вы можете говорить мне все, что хотите. В «Ризеспоре» он забил 8 голов в 4 играх, в «Антальяспоре» он забил 2 гола за 10 минут, 4 гола за 52 минуты. Ты просто должен играть, чтобы показать им, что ты классный бомбардир», — сказал Каро «СЭ».

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренцо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 9 голов.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,4 миллиона евро.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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