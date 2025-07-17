Агент Гайча: «Если за 10 игр в ЦСКА он не забьет 5 голов, то вы можете говорить мне все, что хотите»
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, ответил «СЭ» на вопрос, останется ли форвард в московском клубе.
16 июля «СЭ» сообщал, что «Крылья Советов» проявляют интерес к 26-летнему аргентинцу.
«Приоритет Адольфо — играть в ЦСКА. Если вы оцените его статистику, то на дистанции она очень положительная. Если у него будет возможность проявить себя в таком клубе, как ЦСКА, я не сомневаюсь, что он станет отличным нападающим.
Ему нужно провести всего 10 матчей в старте. Если за 10 игр в ЦСКА он не забьет 5 голов, то вы можете говорить мне все, что хотите. В «Ризеспоре» он забил 8 голов в 4 играх, в «Антальяспоре» он забил 2 гола за 10 минут, 4 гола за 52 минуты. Ты просто должен играть, чтобы показать им, что ты классный бомбардир», — сказал Каро «СЭ».
Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренцо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 9 голов.
Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,4 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0