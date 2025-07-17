Агент Гайча: «Если за 10 игр в ЦСКА он не забьет 5 голов, то вы можете говорить мне все, что хотите»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, ответил «СЭ» на вопрос, останется ли форвард в московском клубе.

16 июля «СЭ» сообщал, что «Крылья Советов» проявляют интерес к 26-летнему аргентинцу.

«Приоритет Адольфо — играть в ЦСКА. Если вы оцените его статистику, то на дистанции она очень положительная. Если у него будет возможность проявить себя в таком клубе, как ЦСКА, я не сомневаюсь, что он станет отличным нападающим.

Ему нужно провести всего 10 матчей в старте. Если за 10 игр в ЦСКА он не забьет 5 голов, то вы можете говорить мне все, что хотите. В «Ризеспоре» он забил 8 голов в 4 играх, в «Антальяспоре» он забил 2 гола за 10 минут, 4 гола за 52 минуты. Ты просто должен играть, чтобы показать им, что ты классный бомбардир», — сказал Каро «СЭ».

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренцо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 9 голов.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,4 миллиона евро.