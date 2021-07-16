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Клубы РПЛ хотят проводить по 34-35 матчей в чемпионате

13:20
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс сообщил, что клубы РПЛ хотят увеличить количество матчей в чемпионате.

— Куда впихнуть еще туры? Играть в декабре и январе?

— Единственное предложение, которое у нас сейчас обсуждается — это последние этапы Кубка России. Нам нужно их передвинуть. Также все клубы нам сказали, что 30 игровых дней — это маловато. В целом сказали, что они хотят в среднем 34-35 матчей.

В данный момент сезон в Тинькофф РПЛ проводится в два круга, календарь первенства рассчитан на 30 матчей.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

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