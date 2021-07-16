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Глава Hypercube ответил на вопрос о ручном составлении календаря

13:29
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о составлении календаря при изменении формата проведения чемпионата России.

— Как будет обстоять дело с жеребьевкой команд при определении соперника? Например, ЦСКА может не сыграть со «Спартаком» при распределении.

— Когда у нас есть какие-то дерби, то хотелось бы, чтобы они сохранились. Но если клубы попадут в одну корзину, то там все сыграют со всеми. Если попадут в разные корзины, то шанс всего лишь 25%, что, например ЦСКА со «Спартаком» не сыграет. Сейчас у вас ЦСКА играет со Спартаком два раза в год, а после внедрения системы может сыграть 4 раза год. То, что они не сыграют вообще — это очень маловероятно.

— Никакого ручного регулирования матчей не будет?

— Если вы хотите, чтобы все было честно, то не надо вмешиваться в работу компьютера. Можно заложить в алгоритм установку, что если клубы не сыграли в одном сезоне, то они сыграют в другом. Мы посоветовали это сделать.

— В России к такой системе жеребьевки относятся подозрительно. Что можно сделать?

— Можно подключить нотариусов, которые могут следить за ходом жеребьевки.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

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