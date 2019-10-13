Кирилл Новиков: «В матче с «Пюником» «Динамо» сделало первый шаг»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0).

— Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено. Конечно, имеются как положительные моменты, так и те, над которыми нам еще надо работать. У нас будет еще неделя перед «Краснодаром», мы серьезно проанализируем игру, посмотрим тактические перестроения. В целом, матч с «Пюником» показал, что команда готова принять наши требования и тот футбол, который мы предлагаем. Одновременно, конечно, она высветила ряд проблем, над устранением которых серьезно поработаем.

Второй тайм провели сильнее первого? Соглашусь. Причина видится в том, что ребятам в режиме игры понадобилось какое-то время, чтобы перенести наработки с тренировок в матч. Поэтому в первой половине рисунок игры просматривался еще фрагментарно. А во втором, когда ребята увидели, что у них получается, преимущество и стало более глобальным. Естественно, когда меняются принципы игры команде нужно время, чтобы адаптироваться.

Безусловно, мы очень хотели выиграть. И неважно, что игра — товарищеская. Сделали первый шаг. Мы хотим побеждать, хотим побеждать в каждом матче. Понятно, что все игры выиграть невозможно. Но стремиться к этому надо. И если в наших действиях будут присутствовать страсть, самоотдача, желание, то и побед достигать будет легче.

После 12 туров бело-голубые занимают предпоследнее место (15-е) в таблице РПЛ с 10 очками.