Кирилл Новиков: «Кто сказал, что «Динамо» играет в оборонительный футбол?»
16:27
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал состав на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина». Бело-голубые выйдут на игру с четырьмя защитниками.
— Четыре защитника — это наша основная схема, плюс рубин играет в такую же схему, она более предпочтительная, — сказал Новиков в эфире «Матч премьер».
— Значит, вы будете играть в более атакующий футбол?
— А кто сказал, что мы играем в оборонительный футбол?
— С «Зенитом» было так.
— С «Зенитом» все так играют.
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