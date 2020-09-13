Кирилл Новиков: «Кто сказал, что «Динамо» играет в оборонительный футбол?»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал состав на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина». Бело-голубые выйдут на игру с четырьмя защитниками.

— Четыре защитника — это наша основная схема, плюс рубин играет в такую же схему, она более предпочтительная, — сказал Новиков в эфире «Матч премьер».

— Значит, вы будете играть в более атакующий футбол?

— А кто сказал, что мы играем в оборонительный футбол?

— С «Зенитом» было так.

— С «Зенитом» все так играют.