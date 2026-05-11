Кинологические службы не выявили опасности на «ВТБ Арене» после сообщения о взрывном устройстве на стадионе

Как стало известно «СЭ», в ходе проверки после матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (2:1), опасности в связи с анонимным сообщением о взрывном устройстве выявлено не было.

«После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе, обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», — сообщил «СЭ» источник.

«Краснодар» с 63 очками и занимает второе место в таблице чемпионата. «Быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца. «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max