После матча «Динамо» — «Краснодар» поступил анонимный звонок о заложенной бомбе

Как стало известно «СЭ», причиной эвакуации на стадионе «ВТБ Арена» после матча 29-го тура «Динамо» — «Краснодар» (2:1) стал анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве.

«Поступил анонимный звонок, было сообщено, что на стадионе заложено взрывное устройство. Правоохранительные органы и координационный штаб отреагировали, проводят проверку», — сообщил «СЭ» источник.

«Краснодар» с 63 очками и занимает второе место в таблице чемпионата. «Быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца. «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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