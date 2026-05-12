Мусаев — о пропущенных голах от «Динамо»: «Непозволительно так играть по сути в чемпионском матче»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2) в гостевом матче 29-го тура РПЛ.

«Прежде всего, нужно разобраться в пропущенных мячах. Непозволительно так играть, первый гол — не должны доводить до таких моментов, когда мы играем по сути чемпионский матч. Можно списать все на неудачу. Но мы привыкли искать причину в себе и в тех моментах, которые мы можем сделать лучше. Поэтому сейчас нужно немножко остыть, посмотреть игру. Осталось два матча. Есть совсем небольшие шансы на чемпионат. Ну и, конечно, финал Кубка.

Мне кажется, что нынешний «Краснодар» немножко сильнее в плане каких-то игровых моментов, но в целом команда не так сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном, поэтому набираем большое количество очков и в прошлом, и этом году. Не знаю, у каждой команды есть свои особенности, но я думаю, в целом, плюс-минус одинаково», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (63 очка после 29 игр) занимает второе место в таблице чемпионата России. Он на два очка отстает от лидирующего «Зенита».

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