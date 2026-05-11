Жирков: «Двойные премиальные за победу над «Краснодаром»? Я об этом не слышал»

Тренер московского «Динамо» Юрий Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— Поздравляю всех с отличной победой, мы прервали серию неудачных игр с «Краснодаром». Последняя домашняя игра была знаковой. Хорошо, что подарили эту победу всем нашим болельщикам.

— Двойные премиальные?

— Я об этом не слышал ничего.

«Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке. «Краснодар» (63 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, «быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца.

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