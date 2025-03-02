Кечинов: «Нас ждет огненная борьба за чемпионство, и я очень рад, что «Спартак» будет принимать в ней участие»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ после победы красно-белых над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Благодаря осечкам «Зенита» и «Краснодара» и победе «Спартака» у нас сейчас имеется три команды с одинаковым количеством очков, благодаря чему нас ждет огненная борьба за чемпионство, и я очень рад, что «Спартак» будет принимать в ней участие», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)