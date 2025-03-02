Кечинов: «Нас ждет огненная борьба за чемпионство, и я очень рад, что «Спартак» будет принимать в ней участие»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ после победы красно-белых над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.
«Благодаря осечкам «Зенита» и «Краснодара» и победе «Спартака» у нас сейчас имеется три команды с одинаковым количеством очков, благодаря чему нас ждет огненная борьба за чемпионство, и я очень рад, что «Спартак» будет принимать в ней участие», — сказал Кечинов «СЭ».
«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.
(Денис Сафронов)
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
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8
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9
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
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|00:00
|Акрон – Зенит
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|26.07
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|Факел – Динамо Мх
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