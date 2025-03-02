Источник: у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки колена

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин мог получить серьезную травму в матче против «Ростова» в 19-м туре РПЛ.

На 22-й минуте Тюкавина из-за повреждения заменил Эль Мехди Маухуб.

По информации журналиста Ивана Карпова, у 22-летнего россиянина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена. Тюкавин пройдет медобследование в понедельник, после чего ему поставят итоговый диагноз.

В текущем сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.