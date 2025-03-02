«Ростов» — «Динамо»: за фол на Тюкавине не назначен пенальти

На 17-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» судья Кирилл Левников ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

В том эпизоде защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади, не пытаясь играть в мяч и не смотря на него, руками задержал и завалил на газон Константина Тюкавина. Арбитр на это не отреагировал, как и видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков.

Можно только предположить, что ВАР не вмешался, потому что мяч не летел в ту зону, где находились Осипенко и Тюкавин. Но в правилах игры не указан такой критерий, позволяющий не фиксировать нарушение правил в штрафной площади и не назначать 11-метровый удар.