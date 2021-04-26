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Семин — о дерби: «Матч среднего уровня. В удалении Ахметова разберутся руководители»

19:20
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Матч был среднего уровня, — сказал Семин «СЭ». — Обе команды показали такой футбол. Игроки старались, все силы выкладывали. На мой взгляд, чего-то яркого не было. Победа была, что очень важно в таких играх. «Спартак», все-таки, принес радость болельщикам. Удаление Ахметова? Не могу его комментировать, ибо оно был очень сложным для судейского решения. Я думаю, что они сами разберутся во всем. Руководители к судейским ошибкам сейчас относятся очень строго. Наверное, это правильно».

После победы над ЦСКА «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА — 46 очков и шестая строчка.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры