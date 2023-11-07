КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке предстоящего заседания комитета по итогам 14-го тура РПЛ.

«По матчу «Локомотив» — «Спартак» рассмотрим нарушение регламента со стороны хозяев — на предматчевом совещании не была организована видеосвязь для участников, скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики и задержку выхода команды «Спартак» из раздевалки перед началом матча на две минут тридцать секунд. По матчу «Оренбург» — «Ростов» рассмотрим выходфза пределы технической зоны тренеров Деограсии и Карпина и реабилитолога «Ростова» Альвареса. По матчу «Урал» — «Рубин» рассмотрим выходы за пределы технической зоны тренеров Рахимова и Гончаренко», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.