Агент Голенкова считает, что прогресс игрока был ожидаем

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что прогресс нападающего «Ростова» Егора Голенкова был ожидаемым.

«Как мне прогресс Голенкова в «Ростове»? Ожидаемо. У него есть хороший потенциал. В «Ростове» хороший тренировочный процесс, тренерский штаб. Поэтому я не сомневался, что он заиграет», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел за «Ростов» 19 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.