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Сегодня, 11:22

Агент Голенкова считает, что прогресс игрока был ожидаем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что прогресс нападающего «Ростова» Егора Голенкова был ожидаемым.

«Как мне прогресс Голенкова в «Ростове»? Ожидаемо. У него есть хороший потенциал. В «Ростове» хороший тренировочный процесс, тренерский штаб. Поэтому я не сомневался, что он заиграет», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел за «Ростов» 19 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-golenkova-progress-egora-v-rostove-ozhidaemo-u-nego-est-potentsial/
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РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 1 : 2
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Краснодар – Кр. Советов
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ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
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 1 : 1
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 0 : 1
6.11 19:30
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