КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Точилина — специалист вызван на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке предстоящего заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» (3:3).

«Рассмотрим поздний приход главного тренера «Динамо» Марцела Лички на послематчевое интервью, опоздание на 13 минут, выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Сочи» Точилина, выход за пределы технической зоны замененного футболиста Миладиновича. Также рассмотрим неподобающее поведение «Сочи» — два удаления, и прямую красную карточку Точилину. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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