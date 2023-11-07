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Сегодня, 11:47

КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Точилина — специалист вызван на заседание

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке предстоящего заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» (3:3).

«Рассмотрим поздний приход главного тренера «Динамо» Марцела Лички на послематчевое интервью, опоздание на 13 минут, выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Сочи» Точилина, выход за пределы технической зоны замененного футболиста Миладиновича. Также рассмотрим неподобающее поведение «Сочи» — два удаления, и прямую красную карточку Точилину. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Судейство в Сочи: удаления, наступы, пенальти. Что это было?

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Артур Григорьянц
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КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Личка считает, что «Динамо» пока не дотягивает до уровня команд из Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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