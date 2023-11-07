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Сегодня, 11:48

Личка считает, что «Динамо» пока не дотягивает до уровня команд из Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка порассуждал на тему того, как бы выступал «Зенит» в Лиге чемпионов.

«Смог бы нынешний «Зенит» выйти из группы в Лиге чемпионов? Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело. Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» — они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» — они ментально сильные, проходили тяжелые игры. С какими европейскими клубами можно сопоставить «Динамо? Пока что — Лига Европы, было бы хорошо. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» — две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 14 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-zenit-mog-by-oby-grat-benfiku-v-lch-uroven-dinamo-le/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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