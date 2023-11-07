Личка считает, что «Динамо» пока не дотягивает до уровня команд из Лиги чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка порассуждал на тему того, как бы выступал «Зенит» в Лиге чемпионов.

«Смог бы нынешний «Зенит» выйти из группы в Лиге чемпионов? Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело. Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» — они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» — они ментально сильные, проходили тяжелые игры. С какими европейскими клубами можно сопоставить «Динамо? Пока что — Лига Европы, было бы хорошо. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» — две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 14 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).