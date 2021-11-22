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КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки защитнику «Локомотива» Мурило

14:02
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос об отмене красной карточки защитнику «Локомотива» Мурило.

«Мы получили письмо от «Локомотива» об отмене красной карточки Мурило. Направили документы по данному вопросу в ЭСК. На основании их заключения КДК примет окончательное решение», — сказал Григорьянц «СЭ».

Главный арбитр встречи «Локомотив» — «Ахмат» (1:2) Сергей Иванов показал красную карточку защитнику Мурило и удалил его с поля. Это произошло на 34-й минуте.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
Голы
Уткин, 36 (0:1), Полярус, 58 (0:2), Лисакович, 64 (1:2)
Локомотив
Гильерме Пабло (Борисенко, 79 ) Ненахов Мурило Рыбус Сильянов Бека Бека (Черный, 79 ) Тикнизян (Бабкин, 79 ) Петров (Рыбчинский, 46 ) Керк (Лисакович, 63 ) Камано
Ахмат
Гудиев Богосавац Семенов (Лысцов, 46) Нижич Быстров Коновалов (Швец, 73) Полярус (Янку, 85) Уткин Харин (Карапузов, 73) Тимофеев Архипов (Конате, 63)
Предупреждения
Керк 43, Пабло 63, Гильерме 67, Черный 89, Камано 90  -  Нижич 52, Лысцов 65, Коновалов 67
Удаления
Мурило 35
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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