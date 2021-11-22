КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки защитнику «Локомотива» Мурило
14:02
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос об отмене красной карточки защитнику «Локомотива» Мурило.
«Мы получили письмо от «Локомотива» об отмене красной карточки Мурило. Направили документы по данному вопросу в ЭСК. На основании их заключения КДК примет окончательное решение», — сказал Григорьянц «СЭ».
Главный арбитр встречи «Локомотив» — «Ахмат» (1:2) Сергей Иванов показал красную карточку защитнику Мурило и удалил его с поля. Это произошло на 34-й минуте.
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