КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки защитнику «Локомотива» Мурило

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос об отмене красной карточки защитнику «Локомотива» Мурило.

«Мы получили письмо от «Локомотива» об отмене красной карточки Мурило. Направили документы по данному вопросу в ЭСК. На основании их заключения КДК примет окончательное решение», — сказал Григорьянц «СЭ».

Главный арбитр встречи «Локомотив» — «Ахмат» (1:2) Сергей Иванов показал красную карточку защитнику Мурило и удалил его с поля. Это произошло на 34-й минуте.