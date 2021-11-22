Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бабаев высказался о введении Fan ID в российском футболе

14:00
Роман Бабаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Бабаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о введении Fan ID в российском футболе.

«Вопрос по Fan ID пока просто приняли к сведению, но, к сожалению, это не от нас зависит в полной мере. Надо подумать, как сделать так, чтобы болельщики в минимальной степени пострадали от этого решения. Это очень серьезный и непростой вопрос.

Чтобы пойти навстречу сборной перед стыковыми матчами, приняли решение о переносе тура. Это не в интересах клуба? В первый раз такая ситуация", — сказал Бабаев.

16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
Лавров прокомментировал заявление о боевом применении Javelin в Донбассе
6
11
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры