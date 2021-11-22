Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о введении Fan ID в российском футболе.

«Вопрос по Fan ID пока просто приняли к сведению, но, к сожалению, это не от нас зависит в полной мере. Надо подумать, как сделать так, чтобы болельщики в минимальной степени пострадали от этого решения. Это очень серьезный и непростой вопрос.

Чтобы пойти навстречу сборной перед стыковыми матчами, приняли решение о переносе тура. Это не в интересах клуба? В первый раз такая ситуация", — сказал Бабаев.

16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID).