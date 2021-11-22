Чебан прокомментировал слухи о том, что он может покинуть свой пост исполнительного директора РПЛ
14:14
Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан прокомментировал слухи о том, что он может покинуть свой пост.
«Остаюсь ли я в РПЛ? Спасибо за постоянно задаваемый вопрос. Я еще пока здесь», — заявил Чебан.
22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.
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