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Чебан прокомментировал слухи о том, что он может покинуть свой пост исполнительного директора РПЛ

14:14
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Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан прокомментировал слухи о том, что он может покинуть свой пост.

«Остаюсь ли я в РПЛ? Спасибо за постоянно задаваемый вопрос. Я еще пока здесь», — заявил Чебан.

22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.

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Артем Бухаев все материалы автора

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