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Сегодня, 12:12

КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение Гогниева в матче с «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче с «Динамо» (1:6).

«Мы рассмотрит неспортивное поведение главного тренера «Химок» после удаления. Эпизоды были указаны и в протоколе матча, и в рапорте делегата. Мы пригласили Гогниева на заседание. Кроме того, запросили дополнительный рапорт у судьи Бобровского и пояснения у делегата матча. Также игроки «Химок» не в полном составе прошли через микст-зону», — сказал Григорьянц «СЭ».

Гогниева удалили после завершения первого тайма матча. Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

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Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Квинси Промес

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 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Спартак

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Спартак

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И К Ж
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Торпедо М

 6 1 2
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