КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение Гогниева в матче с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче с «Динамо» (1:6).

«Мы рассмотрит неспортивное поведение главного тренера «Химок» после удаления. Эпизоды были указаны и в протоколе матча, и в рапорте делегата. Мы пригласили Гогниева на заседание. Кроме того, запросили дополнительный рапорт у судьи Бобровского и пояснения у делегата матча. Также игроки «Химок» не в полном составе прошли через микст-зону», — сказал Григорьянц «СЭ».

Гогниева удалили после завершения первого тайма матча. Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.