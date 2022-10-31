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Сегодня, 11:51

Литвинов уверен, что сыграет за «Спартак» до конца года

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем восстановлении.

«Восстановление проходит нормально. Постараюсь быть готовым к матчу с «Сочи». Не хотелось бы загадывать. Но в этом году еще точно сыграю», — сказал Литвинов «СЭ».

Литвинов получил травму в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Сообщалось, что он пропустит около двух недель.

21-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «Спартака» 12 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.

Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 - : -
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 - : -
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Оренбург

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Зенит

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П
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Спартак

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