Литвинов уверен, что сыграет за «Спартак» до конца года

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем восстановлении.

«Восстановление проходит нормально. Постараюсь быть готовым к матчу с «Сочи». Не хотелось бы загадывать. Но в этом году еще точно сыграю», — сказал Литвинов «СЭ».

Литвинов получил травму в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Сообщалось, что он пропустит около двух недель.

21-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «Спартака» 12 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.