Литвинов уверен, что сыграет за «Спартак» до конца года
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем восстановлении.
«Восстановление проходит нормально. Постараюсь быть готовым к матчу с «Сочи». Не хотелось бы загадывать. Но в этом году еще точно сыграю», — сказал Литвинов «СЭ».
Литвинов получил травму в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Сообщалось, что он пропустит около двух недель.
21-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «Спартака» 12 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.
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|5
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|29-15
|29
|
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|2
|27-21
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|
5
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|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
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|3
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|24
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|
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|15
|3
|3
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|15
|2
|3
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|
16
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|15
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
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Торпедо М
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|1
|2
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|12
|1
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