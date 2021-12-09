КДК РФС не стал отменить красную карточку Соболева, полученную в матче с «Ахматом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на заседании комитета было принято решение не отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Соболев был на заседании. «Спартак» обратился в КДК по отмене красной карточки. Мы направили документы в ЭСК — комиссия подтвердила, что карточка показана правильно. У КДК не было основания отменять удаление. Сегодня рассмотрели удаление и решили не применять дополнительных санкций», — сказал Григорьянц.

Напомним, что Соболев получил красную карточку на 33-й минуте встречи за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова.

Главный арбитр игры Виталий Мешков удалил нападающего после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка игроков указали видеоассистенты.