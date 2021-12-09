В «Спартаке» расстроены из-за решения КДК не отменять красную карточку Соболева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам рассмотрения удаления форварда красно-белых Александра Соболева в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

— Решение КДК нас расстроило, но не удивило, — заявил Зеленов.

6 декабря глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщал, что комитет рассмотрит эпизод с удалением Соболева в игре с «Ахматом». На 33-й минуте встречи форвард получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике грозненцев Игоре Коновалове. По информации «РБ Спорт», КДК не стал отменять удаление нападающего красно-белых.