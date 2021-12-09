КДК не стал отменять удаление Крыховяка в матче с «Сочи»
15:23
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал отменять удаление полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).
«Экспертно-судейская комиссия подтвердила правильность показанной красной карточки. Гжегож принял участие по видеосвязи, мы его послушали и решили не применять дополнительных санкций. Он пропустит 1 игру», — заявил Григорьянц.
Крыховяк получил красную карточку на 87-й минуте встречи с «Сочи» за грубый фол.
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