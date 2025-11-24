КДК РФС не будет рассматривать желтую карточку защитника «Крыльев Советов» Ороза

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» отреагировал на действия защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, который, находясь на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение в конце матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«В данном случае судья оценил действия Ороза желтой карточкой. У КДК нет оснований для применения каких-либо санкций или дополнительной дисквалификации после вынесения желтой карточки», — сказал Григорьянц «СЭ».

25-летний футболист получил предупреждение за перепалку с арбитром в добавленное ко второму тайму время. Эта желтая карточка стала для хорвата четвертой в чемпионате России-2025/26 — из-за перебора предупреждений защитник пропустит матч 17-го тура РПЛ против «Краснодара».

Сразу после того, как главный арбитр матча Владислав Целовальников показал Орозу желтую карточку, защитник получил поздравления от одноклубников, которые сидели с ним на скамейке.