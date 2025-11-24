Пономарев предложил назвать стадион «Спартака» именем Симоняна: «Таких порядочных людей не было и больше не будет»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна.

«Не поверил, как же так? Позавчера с ним разговаривал. Месяц назад только 99-летие его отмечали. Воспринимается очень тяжело. Он был в здравом уме, все прекрасно понимал. Тосты великолепные говорил... Старость — это болезнь. Ничего не сделаешь. Надо увековечить имя Никиты Павловича. «Спартаку» стоит назвать стадион в честь Симоняна, потому что это выдающийся футболист и человек. Таких порядочных людей не было и больше не будет. Он бескорыстный абсолютно! Никита Павлович все отдаст, ему ничего не нужно. А какой он рассказчик... Его футбольные истории стоило записывать. Светлейшая голова. И футболистом он был величайшим, видел это воочию. Очень жаль...» — сказал Пономарев «СЭ».

Симоняну было 99 лет. В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под руководством Симоняна выиграл чемпионат и Кубок страны.