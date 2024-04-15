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Сегодня, 12:30

КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами

Константин Белов
Корреспондент
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Артур Юсупов и Данил Пруцев.
Фото ФК «Сочи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 24-го тура РПЛ.

«По матчу «Сочи» «Спартак» рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там. Также задержка выхода команды гостей из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты. У «Сочи» на 76-й минуте, во время празднования гола, с сектора В108 выбежали два болельщика.

По матчу «Локомотив» ЦСКА рассмотрим выход за переделы технический зоны главного тренера «Локомотива» Галактионова и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений.

После матча «Оренбург» — «Пари НН» игрок гостей не пришел на обязательное интервью. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал», 5 желтый и 1 удаление», сказал Григорьянц «СЭ».

После 23 матчей в РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 47 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (43), а тройку лучших замыкает московское «Динамо» (38).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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