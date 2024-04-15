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Судейство

Сегодня, 12:52

В «Ростове» оценили судейство в матче с «Факелом»: «После победы претензий нет, но если бы был другой результат, они бы нашлись»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» оценил работу судейской бригады Артема Любимова в матче 24-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Было время все пересмотреть. Футбола во вчерашнем матче было немного, потому что поле не позволяло играть низом и комбинационно быстро. На первый план вышли бойцовские качества, поэтому было много стыков и много фолов. Тяжелейший матч для судейства. Вчера по игре мог быть любой результат. Было несколько моментов, когда игроки соперника должны были получать желтые карточки: Юрганов за фол на Роналдо, Калинин за накладку в эпизоде с Ваханией и срыв атаки, фол на Щетинине», — сказал Рыскин «СЭ».

Также спортивный директор «Ростова» заявил, что удивился резкой оценке работы арбитров со стороны руководства «Факела».

«Я считаю, что какая-то линия была выдержана арбитром. Он начал активно давать карточки, но, как я понимаю, по ходу игры понял, что если так продолжить, то команды закончат семь на семь. Плюс на него оказывалось давление скамейкой «Факела» и трибунами. Может быть, поэтому изменил чуть линию поведения. После победы претензий нет, но если бы был другой результат, то и у нас бы они нашлись. Я очень удивился такой резкой реакции коллег из «Факела». Думаю, она просто была эмоциональной», — добавил Рыскин.

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Факел» располагается на 11-й строчке (26 очков).

19 апреля команда Валерия Карпина проведет домашнюю встречу со «Спартаком», а клуб из Воронежа двумя днями позже на выезде сыграет против «Краснодара».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Рыскин
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1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 - : -
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