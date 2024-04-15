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Агентство Роши: «Нового предложения от ЦСКА не было»

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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о ходе переговоров по новому контракту с футболистом.

Ранее стало известно, что 29-летний бразилец ответил отказом на предложение армейцев продлить соглашение с клубом. Игрока не устроили финансовые условия.

«Нового предложения от ЦСКА не было», — цитирует представителей агентства «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 28 матчах клуба во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результитавную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Роши в 7 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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 - : -
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