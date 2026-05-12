Орешкин и Бабаев выберут тренера для ЦСКА. Игдисамов войдет в штаб

Как стало известно «СЭ», руководство ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирают нового главного тренера команды между двумя кандидатурами: Сандро Шварцем, об интересе к которому ранее сообщал «СЭ», и Марцелом Личкой.

Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов также войдет в штаб нового главного тренера.

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