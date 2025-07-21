Казарцев должен был удалить спартаковца Солари. Но на такое мог решиться только Безбородов
На 35-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Мх (1:0) полузащитник красно-белых Пабло Солари в центре поля совершил два нарушения правил, заслуживавших предупреждения, но получил от судьи Василия Казарцева только одну желтую карточку.
Сначала хавбек в центре поля задержал рукой Хоссейннеджада. А потом, уже после свистка арбитра, остановившего игру, умышленно запулил мяч в сторону.
По правилам в таком случае футболисту следовало показать одну за другой желтые карточки, после этого достать красную и предложить игроку покинуть поле. Однако Казарцев так не поступил. Говорят, на такое решится не каждый судья, особенно в отношении спартаковца.
На самом деле такой случай был — и совсем недавно. Произошло это 16 июля 2022 года. Тоже в 1-м туре чемпионата России. Тоже в матче с участием «Спартака». Место инцидента — тоже центр поля. Правда, это была игра в Грозном с «Ахматом», завершившаяся вничью 1:1. Время — 41-я минута.
Тогда спартаковец Мачей Рыбус тоже сначала задержал соперника в центре поля, а затем пнул мяч. Владислав Безбородов квалифицировал действия защитника красно-белых таким образом, что тот заслужил именно две желтые карточки. За срыв перспективной атаки и неспортивное поведение. И отправил Рыбуса на досрочный отдых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0