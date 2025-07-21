Казарцев должен был удалить спартаковца Солари. Но на такое мог решиться только Безбородов

На 35-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Мх (1:0) полузащитник красно-белых Пабло Солари в центре поля совершил два нарушения правил, заслуживавших предупреждения, но получил от судьи Василия Казарцева только одну желтую карточку.

Сначала хавбек в центре поля задержал рукой Хоссейннеджада. А потом, уже после свистка арбитра, остановившего игру, умышленно запулил мяч в сторону.

По правилам в таком случае футболисту следовало показать одну за другой желтые карточки, после этого достать красную и предложить игроку покинуть поле. Однако Казарцев так не поступил. Говорят, на такое решится не каждый судья, особенно в отношении спартаковца.

На самом деле такой случай был — и совсем недавно. Произошло это 16 июля 2022 года. Тоже в 1-м туре чемпионата России. Тоже в матче с участием «Спартака». Место инцидента — тоже центр поля. Правда, это была игра в Грозном с «Ахматом», завершившаяся вничью 1:1. Время — 41-я минута.

Тогда спартаковец Мачей Рыбус тоже сначала задержал соперника в центре поля, а затем пнул мяч. Владислав Безбородов квалифицировал действия защитника красно-белых таким образом, что тот заслужил именно две желтые карточки. За срыв перспективной атаки и неспортивное поведение. И отправил Рыбуса на досрочный отдых.