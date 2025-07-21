Источник: Вендел ведет переговоры о подписании контракта с «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вендел ведет переговоры о переходе в бразильский клуб «Фламенго», как сообщает Х-аккаунт Cabine Desportiva. Подробности переговоров не раскрываются.

Недавно Вендел вернулся в расположение «Зенита» из Бразилии, пропустив большую часть учебно-тренировочного сбора и предсезонной подготовки. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что клуб ищет новую команду для бразильского полузащитника.

В прошлом сезоне Вендел принял участие в 27 матчах, забив два гола и отдав 13 результативных передач. Его текущий контракт с «Зенитом» действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро согласно данным портала Transfermarkt.