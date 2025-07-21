«Оренбург» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» и ЦСКА сыграют в 1-м туре чемпионата России по футболу в понедельник, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

21 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)

По итогам прошедшего сезона клуб из Оренбурга покинул премьер-лигу, однако после исключения «Торпедо» из-за коррупционного скандала, занял его место в высшей лиги.

Армейцы в минувшем сезоне стали бронзовыми призерами чемпионата страны.

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