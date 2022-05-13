Экс-игрок «Ломокотива» Коломейцев назвал фаворита матча железнодорожников против «Динамо»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал, кого считает фаворитом матча «Локомотив» — «Динамо» в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Динамо» — фаворит в этом матче, хотя у команды и был небольшой спад в последнее время. Зато на «Локомотив» сейчас ничего не давит. В принципе, у соперников равные шансы на победу», — цитирует Коломейцева «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ железнодорожники идут на шестом месте с 44 очками. «Динамо» — второй, имея 52 очка.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 14 мая. Начало — в 16.30 мск.