Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Рубина» (0:1) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ.

«Был приятно удивлен. «Спартак» изменился в лучшую сторону. Эта команда как будто надела золотые бутсы, и все побежали вперед, чтобы создать преимущество. Пускай, они сегодня гол не забили. Они сегодня играли в тот самый красивый футбол, который мы, болельщики, мечтали увидеть у «Спартака»! Да, проиграли. Но критику ни один болельщик сегодня не произнесет в адрес «Спартака». Они играли достойно, весело, гибко, темпераментно. Этот проигрыш — просто случай, им не повезло. Но в целом игра была прекрасная, что у «Спартака», что у «Рубина». Однако, упрекать «Спартак» нельзя. Там начиналась спешка: побыстрее забить гол. В таком случае начинаются технические ошибки», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Также бывший футболист оценил работу нового тренера «Спартака» Руя Витории.

«Если мы такой футбол будем и дальше видеть, то мы по итогам года поравняемся с европейскими клубами. С приходом Витории, мы видим, что команда возрождается. Теперь они играют в агрессивный, атакующий футбол. А нам, болельщикам, нужен именно такой, результативный футбол. Мы застоялись уже в этой грязи, нам нужно движение. А то мы все время с этими дурацкими передачами назад тянем время и ничего красивого зрителям не предлагаем», — добавил Кавазашвили.

Единственный гол в матче «Рубин» — «Спартак» забил защитник казанцев Илья Самошников на 49-й минуте игры.