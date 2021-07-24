«Рубин» предложил угадать результат матча со «Спартаком» по лицам братьев Бакаевых
23:30
«Рубин» после матча первого тура Тинькофф РПЛ опубликовал фото своего футболиста Солтмурада Бакаева вместе с братом Зелимханом, выступающим за «Спартак». Красно-белые уступили в Казани со счетом 0:1.
Угадайте по лицам братьев, чья команда сегодня победила? ?#РубинСпартак pic.twitter.com/kAXoSyena3— «Рубин» Казань (@fcrk) July 24, 2021
«Угадайте по лицам братьев, чья команда сегодня победила?» — говорится в сообщении клубного Twitter «Рубина».
Солтмурад Бакаев на фото справа. Он провел весь матч в запасе. Зелихман Бакаев слева, он вышел на замену на 60-й минуте.
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