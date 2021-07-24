«Рубин» предложил угадать результат матча со «Спартаком» по лицам братьев Бакаевых

«Рубин» после матча первого тура Тинькофф РПЛ опубликовал фото своего футболиста Солтмурада Бакаева вместе с братом Зелимханом, выступающим за «Спартак». Красно-белые уступили в Казани со счетом 0:1.

«Угадайте по лицам братьев, чья команда сегодня победила?» — говорится в сообщении клубного Twitter «Рубина».

Солтмурад Бакаев на фото справа. Он провел весь матч в запасе. Зелихман Бакаев слева, он вышел на замену на 60-й минуте.