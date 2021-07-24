«Арсенал» претендует на антирекорд века

В матче первого тура премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Локомотиву» и продлил серию поражений на чужих полях в чемпионате. В последний раз туляки набирали очки на чужом поле в октябре прошлого года во встрече с «Тамбовом». После этого «канониры» потерпели 12 поражений подряд и повторили худший результат XXI века. Столько же неудач было у «Арсенал» в 2016-2017 годах. Худшие серии имели в пассиве «Динамо-Газовик» (18), «Жемчужина» и «Лада» (по 14). (Кирилл Бурдаков)

Худшие гостевые серии в чемпионатах России