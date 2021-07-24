«Арсенал» претендует на антирекорд века
23:34
В матче первого тура премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Локомотиву» и продлил серию поражений на чужих полях в чемпионате. В последний раз туляки набирали очки на чужом поле в октябре прошлого года во встрече с «Тамбовом». После этого «канониры» потерпели 12 поражений подряд и повторили худший результат XXI века. Столько же неудач было у «Арсенал» в 2016-2017 годах. Худшие серии имели в пассиве «Динамо-Газовик» (18), «Жемчужина» и «Лада» (по 14). (Кирилл Бурдаков)
Худшие гостевые серии в чемпионатах России
|
Команда
|
Годы
|
Поражения
|
Мячи
|
Динамо-Газовик
|
1992, 1994
|
18
|
10-49
|
Жемчужина
|
1995-1996
|
14
|
5-43
|
Лада
|
1996
|
14
|
6-32
|
Тюмень
|
1998
|
12
|
7-43
|
Арсенал
|
2016-2017
|
12
|
3-25
|
Арсенал
|
2020-2021
|
12
|
4-26
|
КАМАЗ
|
1997
|
11
|
7-35
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