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«Арсенал» претендует на антирекорд века

23:34
Зурико Давиташвили и Дмитрий Парфенов. Фото ФК Арсенал
Зурико Давиташвили и Дмитрий Парфенов. Фото ФК Арсенал
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В матче первого тура премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Локомотиву» и продлил серию поражений на чужих полях в чемпионате. В последний раз туляки набирали очки на чужом поле в октябре прошлого года во встрече с «Тамбовом». После этого «канониры» потерпели 12 поражений подряд и повторили худший результат XXI века. Столько же неудач было у «Арсенал» в 2016-2017 годах. Худшие серии имели в пассиве «Динамо-Газовик» (18), «Жемчужина» и «Лада» (по 14). (Кирилл Бурдаков)

Худшие гостевые серии в чемпионатах России

Команда

Годы

Поражения

Мячи

Динамо-Газовик

1992, 1994

18

10-49

Жемчужина

1995-1996

14

5-43

Лада

1996

14

6-32

Тюмень

1998

12

7-43

Арсенал

2016-2017

12

3-25

Арсенал

2020-2021

12

4-26

КАМАЗ

1997

11

7-35

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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