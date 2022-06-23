Стало известно, во сколько обошелся «Спартаку» трансфер Зиньковского из «Крыльев Советов»

По данным «СЭ», сумма трансфера 26-летнего полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.

Зарплата хавбека в московском клубе составит 5 миллионов рублей в месяц, при этом все расчеты пойдут в нашей валюте.

В переводе на евро получается около 1 миллиона евро в год. Подъемных в соглашении нет — заложены определенные бонусы за достижения, и нет агентской комиссии.