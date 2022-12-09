Кавазашвили считает, что Промесу нужно обязательно дать российский паспорт

Бывший тренер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Я в восторге от этого, положительно отношусь. Обязательно нужно ему дать паспорт. Сможет он сыграть за сборную России или нет — это другой вопрос, человек хочет стать гражданином России, почему бы ему не дать паспорт? В нашем государстве у него нет никакого нарушения, для этого даже не нужен никакой опрос среди болельщиков. Значит, ему паспорт получать приятно и прекрасно, много иностранцев получают паспорта, и никто не обращает внимание», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего играл в «Севилье» и «Аяксе». В феврале 2021 года 30-летний нападающий вернулся в московский клуб.

В текущем сезоне нидерландский форвард сыграл за красно-белых 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.