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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если Сычевой уйдет у нас есть план Б»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что будет делать клуб в случае ухода нападающего Владимира Сычевого.

«Уйдет ли Сычевой? Ничего не знаю, мы об этом не думаем. Но у нас есть план Б. Воробьев, Обухов вернулся, Оганесян, Гурциев, Мансилья и Марин. Все могут спокойно сыграть в центре нападения. Мы не паникуем вообще. Спокойно работаем сейчас, думаем над усилением команды», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сычевой сыграл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение 26-летнего форварда с командой рассчитано до декабря 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-esli-sy-chevoj-pokinet-klub-to-u-nas-est-plan-b/

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Аргентина

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ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

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Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
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Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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