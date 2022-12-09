Мостовой — о паспорте РФ для Промеса: «Если говорим о футболе — не вижу смысла»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Если назвать нелогичным желание Промеса получить гражданство РФ, все набросятся на тебя, как у нас это бывает. Где играть, если в сборную собрался? Нелогично, ведь у нас есть свои футболисты. Конечно, это дело каждого: любой может выбрать себе гражданство и паспорт. Если мы говорим о футболе — не вижу смысла. Так же, как история с Малкомом и Клаудиньо», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее о том, что 30-летний Промес может получить гражданство РФ, сообщал журналист Иван Карпов. Форвард выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

В сентябре появлялась информация, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.