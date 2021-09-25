Кавазашвили — о матче с «Уфой»: «Победа «Спартаку» нужна, как воздух»
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Будет очень тяжелый матч для обеих команд, — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Думаю, что много голов от этой игры точно ждать не стоит. Мне кажется, что «Спартак» выиграет сегодня с минимальным счетом. У команды неприятная серия из поражений, но «Уфу» — то побеждать нужно. Добавляет остроты этому матчу такая личность, как Шамиль Газизов. Красно-белые в прошлом году проиграли «Уфе» с крупным счетом на своем поле. Эта мысль будет в голове у игроков, им сейчас очень тяжело приходится. Победа «Спартаку» нужна, как воздух. С «Уфой» всем нелегко, жду интересной игры».
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в субботу, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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