«Химки» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
В субботу, 25 сентября, «Химки» сыграют с «Локомотивом» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало встречи — в 14:00.
Подмосковная команда одержала всего 1 победу в 8 турах и с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков с 6 голами в 8 матчах входит в тройку лучших бомбардиров турнира.
Железнодорожники еще не проигрывали в этом чемпионате, команда Марко Николича занимает третье место с 16 очками.
Матч «Химки» — «Локомотив» покажет канал «Матч Премьер».
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