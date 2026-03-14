«Балтика» — ЦСКА: ничья после первого тайма

«Балтика» и ЦСКА не сумели открыть счет в первом тайме матча в 21-м туре РПЛ — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

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